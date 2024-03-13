Школы Сургута проверили специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора

Школы Сургута проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В образовательные учреждения наведались специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора. Результаты неутешительные: обнаружены нарушения, причем в восьми разных школах. Ведомствам пришлось принять меры.

«Десять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, трое руководителей учреждений − к административной ответственности», – рассказали в прокуратуре Югры.

К настоящему моменту все выявленные нарушения уже устранены. Представления прокуратуры к руководителям образовательных учреждений были рассмотрели и удовлетворили.