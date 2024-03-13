Сургутяне приняли участие в чемпионате по зимнему дрифту на льду

В Красноярске прошел самый крупный любительский чемпионат России по зимнему дрифту на льду. В соревнованиях Winter Drift Battle приняли участие 39 спортсменов со всей России, в том числе из Сургута, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

От Сургута подали заявки пилоты Виталий Козлов и Александр Николаев. Оба являются участниками Сургутского автомобильного клуба «Табу».

«Впервые в истории гоночной кольцевой трассы «Красное Кольцо» дебютант соревнований - Александр Николаев - на собственном автомобиле выиграл квалификацию. Он открывал квалификационные заезды, получив за первый проезд 88 баллов, второй попыткой показал лучший проезд дня на 98 баллов, который никто из участников не смог превзойти», - рассказали подробности в пресс-службе.