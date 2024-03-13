Нарушившего ПДД водителя автобуса в Сургуте ждет служебная проверка

Жителей Сургута возмутило поведение водителя общественного транспорта на дороге. Неизвестный, находившийся за рулем автобуса №47, злостно нарушил ПДД – выехал на «встречку» и проигнорировал красный сигнал светофора. Видео с инцидентом распространили в социальных сетях.

Произошедшее прокомментировал гендиректор АО «СПОПАТ» Александр Попов. Он заверил, что об инциденте ему уже известно.

«Работа сейчас ведется. Мы за то, чтобы были приняты самые строгие меры. Проводится служебная проверка», − отметил он в ходе брифинга с журналистами.

Глава «СПОПАТа» также подчеркнул, что случившим уже занимаются в ГИБДД. Именно в их полномочиях привлечь нарушителя к административной ответственности.