В Сургуте летом возобновят строительство железнодорожного вокзала

В Сургуте предстоящим летом возобновят строительство железнодорожного вокзала. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Сейчас проект проходит техническую экспертизу, сообщил депутат Госдумы Евгений Марков по итогам встречи парламентариев с руководством ОАО «РЖД».

«Реконструкцией Российские железные дороги занимаются с 2011 года. Проект постоянно корректировался с учётом современных реалий. До мая будет проходить процедура технической экспертизой, после которой строительство будет возобновлено», - написал Евгений Марков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что для удобства пассажиров планируется объединить ж/д вокзал с автовокзалом.