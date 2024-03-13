Родители сургутских школьников прошли тест на знание истории

Родители сургутских школьников приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Для взрослых горожан приготовили экзамен, состоящий из 9 заданий и рассчитанный на 60 минут, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«Участники не только проходят тестирование, но и убеждаются, что для выпускников созданы комфортные и безопасные условия, способствующие достойному результату для дальнейшего поступления в учреждения высшего образования», - сказано в сообщении.

В этом году в Сургуте итоговые экзамены будут сдавать более 2,5 тысячи одиннадцатиклассников. Для сургутских выпускников организовали 9 пунктов. Каждый оборудовали металлодетекторами, камерами видеонаблюдения и устройствами подавления сигналов подвижной связи. В пунктах также предусмотрен медицинский кабинет.