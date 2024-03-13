Мэр Сургута поделился планами избавить Нефтеюганское шоссе от светофоров

В мэрии Сургута рассказали, как планируют повысить пропускаемость одной из ключевых магистралей города − Нефтеюганского шоссе. Перспективу развития трассы озвучил глава города Андрей Филатов. По его словам, эта транспортная артерия может стать «сквозной».

«Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения. Сейчас изучаем весь наработанный в этом направлении опыт, чтобы найти оптимальное решение вопроса именно для Сургута», – отметил мэр в интервью «Сургутской трибуне».

Достигнуть этого, правда, получится только в долгосрочной перспективе. Изменить обстановку в городе быстро не получится, говорит глава.

«По личному автотранспорту у нас самый развитый город. Дороги с такой скоростью, как сургутяне покупают машины, не расширяются. И, конечно же, вопрос неудобства и пробок будет», – подчеркнул Андрей Филатов.