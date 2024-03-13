В Сургуте маме пострадавшего мальчика дали компенсацию за травму на детской площадке

Управляющая компания из Сургута выплатила 250 тысяч рублей маме пострадавшего на детской площадке мальчика. Он получил травму носа из-за ненадлежащих мер по содержанию игрового комплекса: металлическая конструкция качелей оборвалась, ребенок упал, после чего попал в больницу.

«Установлено, что 10 июня 2023 года в Сургуте 12-летний мальчик находился на детской площадке во дворе своего дома. Во время катания на качелях металлическая конструкция оборвалась, ребёнок упал и получил травму носа. В результате несовершеннолетний проходил лечение в медицинском учреждении, − рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры. − Поддержание надлежащего технического состояния объектов, расположенных на детской площадке и обеспечение безопасности их эксплуатации, в соответствии с договором возложено на управляющую компанию».

Однако мама мальчика получила не только денежную компенсацию, но и спокойствие − качели в их дворе демонтировали.