В Сургуте пройдет региональный фестиваль «Действуй!»

В Сургуте, как и в других муниципалитетах ХМАО, с 13 по 15 марта пройдет региональный фестиваль «Действуй!». К участию приглашаются молодые и инициативные жители округа, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Миссия фестиваля «Действуй!» – дать возможность югорчанам принять участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и стать его частью, не выезжая за пределы своего муниципалитета. Также фестиваль покажет преимущества и возможности округа для молодых людей, имеющиеся непосредственно в их городах и поселениях», - сказано в сообщении.

Авторами программы стали активисты из Югры. Они разработали пять направлений: образовательное, культурное, спортивное, полезное и детское. Среди мероприятий – настольные игры, квартирники, арт-площадки, караоке, шахматные турниры, спортивные эстафеты и зарядки с чемпионами. Также в рамках фестиваля пройдут социальные акции, просветительские лекции, этношоу, театральные читки, фестивали культур, лектории, встречи с учеными, дискуссионные игры и круглые столы.

«У молодых людей будет возможность больше узнать о культуре, спорте, образовании Сургута, определиться со своими личными векторами развития и интересами. И в финале прийти на большое творческое городское мероприятие 22 марта», – отметил заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев.

Чтобы принять участие, нужно:

Найти события Фестиваля на сайте: действуйвюгре.рф Зарегистрироваться в боте t.me/ugra_act_bot с 13 марта. Посетить события Фестиваля, не забыв в конце попросить отсканировать ваш уникальный QR-код. Получить пятое действие, посетив викторину на избирательном участке. Прийти на итоговое событие фестиваля «Действуй!».

Всемирный фестиваль молодежи прошел в Сочи с 1 по 7 марта. Он собрал 20 тысяч участников со всего мира на федеральной территории «Сириус».