Команды Сургута одержали победу на чемпионате по мотокроссу

В Сургуте прошел открытый чемпионат и первенство по мотокроссу. В соревнованиях приняли участие более 60 человек. Самому юному спортсмену исполнилось шесть лет, старшему – 57 лет, сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

«За кубок чемпионов боролись семь команд из Сургута, Екатеринбурга, Мегиона, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Гонки проходили на специальной трассе вблизи аэродрома Боровая», - сказано в сообщении.

В командном зачете первенства победителем стала команда МБУ ЦСП «Сибирский легион» из Сургута. Второе место также заняла сургутская команда «Экстрим». Третье место досталось команде ПАО «Газпром нефть» из Ноябрьска.