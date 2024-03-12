Благодаря мощному оборудованию сургутские врачи выявили и удалили горожанке редкую патологию

В БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» поступила 75-летняя сургутянка с ишемической болезнью сердца. Ее тревожили боли в груди, головокружение и периодические срывы ритма. После УЗИ сердца у пациентки обнаружили редкую опухоль — папиллярную фиброэластому, сообщил Депздрав ХМАО.

«При стандартном исследовании на УЗИ сердца было выявлено дополнительное образование на аортальном клапане, которое флотировало. Оно эмболоопасно, был высокий риск отрыва и нарушения мозгового и коронарного кровообращения. После чреспищеводного исследования и совместного осмотра с заведующим кардиохирургическим отделением Дмитрием Ковальчуком диагноз был подтвержден», — сообщила заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики стационара Айгуль Мухаметгареева.

При этом, незадолго до этого женщина проходила МРТ-исследование, где опухоль не обнаружили. Но благодаря современному УЗИ-аппарату экспертного класса «Philips», врачам кардиодиспансера удалось выявить редкую патологию.

«На данном аппарате мы можем рассмотреть клапаны сердца, получить 3Д клапанов, любой структуры, детально изучить их с помощью различных вспомогательных опций. Максимально точно прогнозировать, даже предвидеть в какой-то степени заболевания сердца, самые ранние, начальные изменения в структуре сердечной мышцы, все это возможно благодаря новым технологиям», — добавила Айгуль Мухаметгареева.

Бригада кардиохирургов выполнила женщине операцию по удалению папиллярной фиброэластомы. Сейчас пациентка наблюдается амбулаторно.