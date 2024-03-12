В домах на двух улицах Сургута до вечера не будет холодной воды

Сегодня, 12 марта, в ряде зданий в Сургуте не будет холодной воды. Речь идет о жилых домах и других объектах на двух улицах – Югорской и Югорском тракте. Холодное водоснабжение отключили, чтобы провести плановые работы. Восстановят его только вечером.

«Для улучшения качества холодного водоснабжения от КРП-1 будет произведена гидропневматическая промывка 12 марта с 09:00 до 18:00, с отключением абонентских вводов жилых домов и объектов соцкультбыта»,– рассказали в Горводоканале Сургута.

Речь идет о следующих адресах: Югорский тракт, 43, а также Югорская, 38, 38/1, 40, 40/1, 42 и 42/1. На время отключения для населения организовали забор воды на Югорской, 38.