Власти Сургута подали заявки на финансирование строительства школ из федерального и регионального бюджетов

В четырех микрорайонах Сургута могут появиться школы по прямому финансированию из федерального и регионального бюджетов. О подаче заявок на строительство образовательных учреждений рассказал «Сургутской трибуне» глава города Андрей Филатов.

«Подали заявки на строительство школ мощностью в полторы тысячи мест в микрорайонах № 24 и 30А и по 900 мест – в микрорайонах № 16 и 31 Б. Ждем оценку эффективности [использования] бюджетных средств», − сообщил мэр.

Напоминаем, что в настоящий момент в городе работает 37 школ (56 объектов). В 2024 году планируется построить следующие объекты:

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощностью 1500 мест;

«Школа-детский сад в поселке Голд Фиш», мощность объекта – 100 учащихся/200 мест.

В 2026 году планируется к постройке «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощностью 1500 мест.