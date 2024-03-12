60-летняя сургутянка была задержана прямо в аэропорту

Пожилая авиапассажирка в Сургуте не смогла попасть на рейс, потому что перебрала с алкоголем. 60-летняя женщина прибыла на посадку в состоянии опьянения. Ее шаткая походка и резкий запах выпитого насторожили бортпроводников. В итоге в перелете сургутянке отказали, и вместо Уфы ей пришлось отправиться в отделение полиции.

«Как пояснила нарушительница, она собиралась лететь в Уфу на сделку по покупке квартиры и, чтобы снять напряжение, перед посадкой выпивала спиртные напитки», − отметили в Сургутском ЛО МВД России на транспорте.

Экспертиза опьянение подтвердила, что стало основанием для административного протокола.