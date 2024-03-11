Самолет в Ханты-Мансийск вылетел из Сургута с большой задержкой

Сегодня, 11 марта, пассажиры рейса Сургут-Ханты-Мансийск ждали вылета больше пяти часов. Самолет, который по расписанию должен был вылететь в 07:20, отправился в аэропорт назначения с большой задержкой – только ближе к обеду. Соответствующая информация отображена на онлайн-табло. В аэропорту имени Фармана Салманова назвали причину отложенного вылета.

«Причиной задержки рейса UT115 стало позднее прибытие воздушного судна и время отдыха экипажа. Рейс UT155 вылетел с опозданием по технической причине», – рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе сургутской воздушной гавани.

Ранее мы сообщали, что самолету, выполнявшему рейс из Нижневартовска, пришлось совершить экстренную посадку в Комсомольске-на-Амуре.