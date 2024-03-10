В ХМАО продолжается викторина, посвященная достижениям региона

Уже более ста тысяч сургутян подключились к участию в викторине «Достижения Югры» — во всем ХМАО этот показатель превысил отметку полмиллиона человек.

Напомним, что на кону — в прямом смысле миллион подарков: у участников есть шанс получить квартиры, автомобили, гаджеты, бытовую технику и сертификаты до 30 тысяч рублей в один из самых популярных маркетплейсов России. Подарок, таким образом, достанется каждому: викторина — беспроигрышная.

Если вы еще не стали ее участником, самое время зайти на сайт v2024.myopenugra.ru, ответить на три вопроса о Югре, получить уникальный код участника — и узнать результат у контролеров викторины, которые будут работать с 15 по 17 марта.