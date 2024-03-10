В Сургутском районе в досрочном голосовании на выборах-2024 приняли участие постояльцы центра социальной адаптации

Досрочное голосование на выборах президента России прошло в Сургутском районном центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, который находится в районе Солкинского месторождения — в 60 километрах от Сургута. Свою волю изъявили почти сто человек.

«Мы уже не первый раз организуем выездное голосование в центре социальной адаптации, — комментирует председатель УИК Марина Дмитриева. — Здесь определенный контингент избирателей, многие относятся к малобильной категории граждан, им сложно передвигаться. Поэтому избирательная комиссия приезжает сюда с бюллетенями, опломбированными урнами для голосования. Избиратели здесь очень активные, дисциплинированные. Голосование организовано с учетом всех правил и требований».

Как отмечают в пресс-службе администрации Сургутского района, урны с голосами будут распечатаны во время общего подсчета голосов 17 марта — напомним, что сами выборы будут идти три дня и начнутся 15 марта.