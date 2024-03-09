Борец с экстремизмом из окружного главка возглавил полицию Сургута

В полиции Сургута появился новый руководитель. Им стал Виталий Провоторов, который с июля 2021 года возглавлял центр по противодействию экстремизму окружного Управления, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Приказом УМВД России по ХМАО – Югре на должность начальника городского Управления назначен полковник полиции Виталий Петрович Провоторов», - сказано в сообщении.

Виталий Провоторов получил два высших образования. Начал карьеру в Санкт-Петербурге. В Югру переехал в 2014 году, где его назначили начальником отдела №4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружного УМВД.

Предыдущий руководитель УМВД Сургута Александр Глущенко в конце декабря стал заместителем начальника УМВД Югры. Временно исполняющим обязанности начальника назначили Сергея Успенского, но вскоре он переехал в Новосибирскую область.