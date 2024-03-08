День архивов отметят в Сургутском районе

День архивов, который приходится на 10 марта, отметят в Сургутском районе выставкой архивных документов, посвященной 100-летию муниципалитета. Выставку откроют в читальном зале архива Сургутского муниципального района и Сургута.

«На выставке будут представлены документы 1920-1930-х годов прошлого столетия из истории образования Сургутского районного исполнительного комитета (РИКа), сведения о председателях Сургутского РИКа и глав Сургутского района, образы архивных документов о создании населённых пунктов Сургутского района, — говорит начальник отдела архива администрации Сургутского района Татьяна Плотникова. — Выставка дополнена фотографиями настоящего и прошлого времени. Представленные материалы наглядно показывают, как изменился наш район за одно столетие».

Экспозиция будет работать до 31 мая — посетите ее можно с понедельника по пятницу с девяти утра до пяти вечера по адресу: Сургута, ул. Мелик-Карамова, д. 4/4.