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​Женщины Сургута получили награды в преддверии 8 марта

Глава Сургута вручил награды горожанкам

​Женщины Сургута получили награды в преддверии 8 марта
Фото: admsurgut.ru

В преддверии Международного женского дня глава Сургута Андрей Филатов вручил награды представительницам прекрасного пола — горожанкам, которые достигли высоких результатов в труде, общественной жизни и внесли значительный вклад в развитие города и региона.

Церемония прошла в стенах Сургутской филармонии.

«Завершился предпраздничный день концертом, подготовленным коллективом филармонии, — отмечает Андрей Филатов. —Творческая программа, посвященная женщинам, подарила много живого звука, вокала, запоминающейся хореографии и добрых эмоций».


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Сегодня в 10:57, просмотров: 134, комментариев: 0
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