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​Цветущую розу под рентгеном показали в Сургутской ОКБ

Врачи СОКБ продемонстрировали, как цветение розы выглядит под рентгеновскими лучами

​Цветущую розу под рентгеном показали в Сургутской ОКБ
Фото: СОКБ

К 8 Марта в Сургутской окружной клинической больницы изучили «анатомию нежности»: под рентгеновскими лучами рассмотрели розу. Один из специалистов медучреждения просветил цветок на специальном аппарате. Результатом представители клиники поделились в социальных сетях.

«Это нежное творение природы даже изнутри удивляет, восхищает, радует глаз дарит море самых приятных эмоций», − отмечают в СОКБ.

На получившихся снимках роза выглядит еще более нежной и хрупкой. Медики даже дали шуточное заключение: говорят, никаких патологий у цветка не зафиксировано.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 133, комментариев: 0
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