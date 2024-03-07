Врачи СОКБ продемонстрировали, как цветение розы выглядит под рентгеновскими лучами

К 8 Марта в Сургутской окружной клинической больницы изучили «анатомию нежности»: под рентгеновскими лучами рассмотрели розу. Один из специалистов медучреждения просветил цветок на специальном аппарате. Результатом представители клиники поделились в социальных сетях.

«Это нежное творение природы даже изнутри удивляет, восхищает, радует глаз − дарит море самых приятных эмоций», − отмечают в СОКБ.

На получившихся снимках роза выглядит еще более нежной и хрупкой. Медики даже дали шуточное заключение: говорят, никаких патологий у цветка не зафиксировано.