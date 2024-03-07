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​Как отпразднуют 8 марта в Сургуте? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Как отпразднуют 8 марта в Сургуте? // АФИША
Фото: Историко-культурный центр "Старый Сургут"

7 марта

Психологическое шоу «ТОЧКА БИФУРКАЦИИ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на новый выпуск психологического шоу «ТОЧКА БИФУРКАЦИИ». Тема выпуска: «Путь женщины: семья или карьера». Немедицинский психотерапевт Эрнест и кандидат психологических наук Татьяна поговорят об ощущении себя женщиной в современном обществе, о сложностях выбора сценария собственной жизни. Возможно ли совмещать роль жены и карьеристки и как не истощиться от двойной нагрузки? Как выстраивать отношения с мужчиной с позиции карьеристки, не потеряв любовь, или с позиции домохозяйки и не потерять свою независимость?

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей, в день мероприятия - 600 рублей. 16+

8 марта

Мастер-класс «Весенний букет»

Место проведения: ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, д.1, «Леонардо». Время: 14:00.

На мастер-классе горожане смогут освоить технику вышивки лентами, создать чудесное панно и зарядиться вдохновением в компании творческих людей.

Телефон для справок: +7 (3462) 93-26-26. Записаться можно на сайте. Цена от 600 рублей. 6+

Мастер-класс «Маков цвет»

Место проведения: ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, д.1, «Леонардо». Время: 17:00.

Живопись шерстью – это особый способ создания картин с помощью послойного накладывания непряденой шерсти разных тонов на тканевую основу, в результате чего получаются очень атмосферные работы. Создать шерстяную акварель под силу даже тем, кто никогда не занимался живописью. Для этого совсем не обязательно уметь рисовать и владеть техниками смешения красок. На мастер-классе сургутяне смогут создать тёплый и яркий пейзаж с алыми маками в траве.

Телефон для справок: +7 (3462) 93-26-26. Записаться можно на сайте. Цена от 900 рублей. 6+

9 марта

День нойза

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Нойз — музыкальный жанр, в котором используются звуки, чаще искусственного и техногенного происхождения, иногда неприятные и даже болезненные для человеческого слуха. Нойз один из старейших стилей в экспериментальной музыке. Для сургутян в этот вечер сыграют Маврина, Впоискесебя и Космопорт17.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей, в день мероприятия - 500 рублей. 16+

10 марта

Проводы зимы

Место проведения: Центральная площадь города (пересечение пр. Ленина и ул. Университетской, напротив «Газпрома»). Время: 12:00.

Сургутян приглашают на празднование проводов зимы - яркое и веселое событие, которое обязательно зарядит всех позитивом и теплом! В программе: народные гуляния, песни и пляски, игры и конкурсы для всей семьи, покорение ярмарочного столба, взятие снежной крепости, выступление творческих коллективов города, торговая и ремесленная ярмарка, а также щедрые призы и подарки от спонсоров мероприятия.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Дискотека для 5-7 классов «Весеннее настроение»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 15:00.

Молодых жителей и гостей Сургута приглашают на дискотеку для школьников. В программу включены конкурсы, игры и флешмобы, любимые тренды и крутые новинки, общение, знакомства и, конечно же, головокружительные танцы под чартовые треки.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: 350 рублей. 10+

Клуб старшеклассников «Девочки такие девочки»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 18:00.

Вечеринка в Клубе старшеклассников – всегда вихрь эмоций, парад улыбок и море впечатлений. Ведь так важно иногда отдохнуть в дружной компании. В компании, где все свои! Гостей ждет непринуждённая атмосфера, задушевные разговоры, новые знакомства, увлекающие конкурсы, главные хиты чартов, дискотека, драйв, безудержное веселье и много поздравлений.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: 400 рублей. 14+

Стендап шоу «Комплименты»

Место проведения: РК Аквилон, «Шаляпин», караоке-клуб, улица Маяковского, 33, 2 этаж. Время: 20:00.

На шоу парни будут в юмористически-романтичной форме поздравлять представительниц женского стендапа с 8 марта. Будет игриво, смешно и неповторимо.

Телефон для справок: 8 (922) 796-81-76. Цена: 350 рублей. 16+


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Сегодня в 15:10, просмотров: 54, комментариев: 0
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