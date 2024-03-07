Свыше полутора тысяч сургутян пострадали от мошенников за год

Полицейским Сургута за 2023 год поступило свыше полутора тысяч заявлений о мошенничестве. Пенсионеры стали реже попадаться на уловки аферистов, зато растет число пострадавших среди людей 25-45 лет, сообщили СургутИнформ-ТВ в городском УМВД.

По данным правоохранителей, ежедневно с заявлениями о мошенничестве обращаются 10-15 человек. При этом не все пострадавшие идут в полицию, подчеркивают в ведомстве.

«Они усовершенствовали формат мошенничества. Для начала преступники осуществляют рассылку, в телеграме или вотсапе взламывают аккаунт руководителя учреждения либо создают фейковый аккаунт [...] подставляют фотографию и начинают рассылку сотрудникам», — отметила оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту Антонина Филлипова.

Чаще всего на уловки дистанционных мошенников попадаются люди 25-45 лет. Пенсионеры стали осторожнее: за 2023 год только 17% от общего числа пострадавших оказались пожилыми людьми.