В Сургуте определились, куда переедут творческие коллективы аварийного ДК «Строитель»

Для переезда творческих коллективов ДК «Строитель» переоборудуют помещение бывшего магазина мототехники. Сотрудники и дети обустроятся на улице Набережной, 56, рассказал «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Помещение уже заняли, магазин мототехники переехал на улицу Индустриальную. Работники культурного центра и дети уже обосновываются на новом месте, все быстро делают. Думаю, что в ближайшем времени откроются», − поделился источник.

Между тем в сургутской администрации отказались комментировать ситуацию, потому что в настоящий момент идут конкурсные процедуры.

Напоминаем, ранее ГКЦ «Строитель» по адресу Сибирская, 2 в Сургуте закрыли из-за аварийного состояния. Творческие коллективы получили 16,5 миллионов рублей на аренду помещения.