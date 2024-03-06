В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» выступит оркестр Сургутской филармонии

Сургутский оркестр выступит на 22 Международном фестивале кинодебютов «Дух огня». Мероприятие проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Оркестр примет участие в презентации документального фильма «Планета Рахманинов». Об этом сообщили в Сургутской филармонии.

«25 марта, в День работника культуры, музыканты исполнят Второй концерт Сергея Рахманинова. Солистом выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Константин Хачикян (фортепиано, Москва). Дирижер концерта – лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Леонтьев», — указали в сообщении.

Фильм «Планета Рахманинов» посвящен 150-летию Сергея Рахманинова. Он раскрывает тайны жизни выдающегося русского композитора и показывает величие его музыкального наследия.