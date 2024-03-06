На пересечении двух сургутских улиц прорвало пожарный гидрант

Сегодня утром, 6 марта, на перекрестке улиц Университетская и Ивана Захарова произошла коммунальная авария. Вышел из строя пожарный гидрант. Его задействовали при тушении пожара на 30 лет Победы, и при заправке машин гидрант повредился. В результате прилегающая к нему площадь, в том числе проезжая часть, была залита холодной водой. В «Горводоканале» сообщили, что уже ведут восстановительные работы.

«Выезд аварийных бригад СГМУП «Горводоканал» был осуществлен незамедлительно. На данный момент ведутся работы по устранению последствий. Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется», - рассказали на предприятии.

Между тем жильцов близлежащих районов предупреждают, что из-за аварии возможно временное ухудшение качества воды. С грязной водой из-под крана могут столкнуться сургутяне, живущие в Северо-Восточном и Восточном районах города.