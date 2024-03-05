Сургутянам рассказали, когда закончится строительство школы в 20А микрорайоне

В настоящий момент новая школа в 20А микрорайоне в Сургуте готова на 13 процентов. На территории между улицами Университетская и 30 лет Победы уже забиты сваи, готов фундамент и каркас, сообщает SiTV.RU.

«Эта школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников, довольно-таки большая по стандартам нашего региона. Осуществление этого объекта было своего рода амбициозным решением и со стороны администрации, и со стороны нас как концессионера. Это будет объект Т-образного исполнения, пятисекционный с бассейном, спортзалами. Можно сказать, как конструктор: привезли с завода, собрали — и можно переходить к следующим этапам», − передали слова первого заместителя генерального директора «ДСК-1» Дениса Третьякова.

Напоминаем, что образовательное учреждение строят по концессионному соглашению. Работы начались осенью прошлого года. Школу планируют открыть в начале 2025 года после получения лицензии на образовательную деятельность.

«Строительство успешно реализуется по механизму концессионного соглашения. Как уже неоднократно я говорил, наши местные партнеры всегда выполняют те обязательства, которые на себя берут. Сейчас мы считаем, что риски минимальные. То есть планируем мы все-таки, что объект будет построен и введен в этом году», − заявил заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Помимо этого, в Сургуте началось строительство образовательного учреждения в 5А микрорайоне.

Ранее депутаты города обсудили важный вопрос по реализации концессионных соглашений, в том числе относительно школ.