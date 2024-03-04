Сургутский драмтеатр отметил свое 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник»

Накануне Сургутский музыкально-драматический театр отметил свой 25 юбилей. На сцене дворца искусств «Нефтяник» показали спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором сыграли персонажи ростом около трех метров. Помимо завораживающего представления на сцене состоялось награждение нескольких значимых и почетных фигурантов театра. Своими впечатлениями и мыслями поделилась с корреспондентом siapress.ru управляющая творческим коллективом Сургутского театра и актриса Светлана Сомикова.

«Что касается юбилея, для нас это большое событие. 25 – это четверть века. Мы подошли к этому рубежу уже с определенными успехами и испытываем большую радость. Нам есть чем гордиться. Что касается спектакля — он замечательный, как, впрочем, и все наши спектакли. Советую посмотреть всем. У нас замечательный коллектив, и замечателен тем, что он разнообразный. Каждый индивидуален по-своему. Он разновозрастный, разнохарактерный. Ребята настолько все разные, но мы вместе, потому что болеем все одним делом. Нас это объединяет и еще больше сплачивает», — поделилась Светлана.

Но одним праздничным вечером юбилейный год театра не заканчивается. Для зрителей сургутский драмтеатр подготовил еще много интересного.

«Я хочу сказать, что юбилейный год только начинается. Приказ за подписью Александра Филипенко был издан 22 февраля 1999 года. И мы, собственно, 22 февраля начали такую нашу юбилейную историю, марафон, который закончится уже в следующем году. Сегодня у нас спектакль, с небольшим, но очень почетным награждением. В сентябре мы открываем 25 юбилейный сезон, который продлится весь год. Впереди у нас много сюрпризов и премьер», — добавила директор департамента культуры ХМАО Маргарита Козлова.

В честь юбилея зрители смогли лицезреть комедийный спектакль, в котором приняли участие персонажи ростом в 270 сантиметров. Внешне «куклы» выглядели как дамы в гигантских платьях, а внутри была громадная металлическая конструкция на колесиках.

За 25 лет в СМДТ было создано 80 спектаклей. Театр устраивал спектакли не только в Югре, но и в Лондоне и Берлине, Луганске и Севастополе, Петрозаводске и Санкт-Петербурге, Бресте и Брянске и во многих других городах.