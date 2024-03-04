Фильм Дени Вильнёва «Дюна: часть вторая» покажут только в одном городе Югры

В сургутском кинотеатре покажут фильм Дени Вильнёва «Дюна: вторая часть». Продолжение истории можно будет посмотреть с 7 марта. Об этом сообщают в киноафише.

«Фильм расскажет о мифическом путешествии Пола из дома Атрейдесов и фременов на пути мести мятежникам, которые уничтожили его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое только он может предсказать», − говорится на сайте.

Напоминаем, что ранее режиссер предупреждал, что будет строго придерживаться романа Фрэнка Герберта, а на первую часть понадобится два полнометражных фильма.