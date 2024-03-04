Сотрудники полиции задержали подростка из Сургута с полкило наркотиков

В Сургуте полицейские задержали 16-летнего закладчика. Из его рюкзака изъяли мобильный телефон с фотографиями географических координат тайников, переписку с куратором и сверток с наркотическим веществом, сообщает полиция Югры в своем телеграм-канале.

«Согласно проведенного исследования, содержимое пакета является наркотическим средством — N-метилэфедрон, общей массой около 484,15 граммов», — указали в сообщении.

Подросток признался, что при поиске работы в интернете, нашел неизвестного работодателя и действовал по его указаниям. Сверток забрал в лесу, чтобы в дальнейшем расфасовать на территории проживания.

«В отношении подозреваемого следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — добавили сотрудники полиции.

Подростку грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Сейчас он находится под домашним арестом.