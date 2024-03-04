ДТП в Сургутском районе произошло по вине 22-летнего водителя легковушки

В минувшую субботу, 2 марта, в Сургутском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. По предварительной информации, аварию спровоцировал 22-летний водитель «Toyota»: мужчина наехал на правую обочину, после чего и случилось столкновение с другим автомобилем.

«Около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем Газ, который от удара выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Renault», − сообщают в Госавтоинспекции Югры.

В результате аварии водитель «Renault» и его пассажиры: 30-летняя женщина, пятилетний мальчик и двухлетняя девочка получили травмы.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 8 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.