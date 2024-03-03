В Сургуте мусоровоз врезался в маршрутку

В Сургуте в воскресенье, 3 марта, произошло два ДТП с мусоровозами. Первая авария случилась напротив автобусной остановки на проспекте Ленина. Мусоровоз врезался в маршрутку, которая отъезжала от остановки. От удара «Газель» впечатало в ближайший столб, пишет Sitv. По одной из версий, водителю мусоровоза стало плохо за рулем - он резко поменял траекторию движения.

Еще одно ДТП случилось на ул. Энергостроителей. Автомобиль Nissan ехал со стороны поселка Финский и пошел на обгон, в это время с прилегающей территории выезжал мусоровоз. Произошло столкновение. Женщину-водителя легковушки после аварии увезли на обследование.