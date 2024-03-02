В Сургуте пройдет цифровая викторина, посвященная Году народного сплочения

Сургутян приглашают принять участие в цифровой викторине «Достижения Югры», посвященной Году народного сплочения.

Участников ждут памятные подарки, включая и такие значительные, как автомобиль и квартира. Подарков - миллион, каждому хватит!

Проверить знания и заодно испытать свою удачу могут все, кто живёт или работает на территории Югры в возрасте – старше 7 лет. Для этого им нужно зайти на сайт исторического состязания v2024.myopenugra.ru, правильно ответить на три рандомных вопроса о достижениях Югры, заполнить анкету о себе и получить СМС с уникальным кодом участника. Именно его с 15 по 17 марта необходимо будет активировать у контролёра Викторины, после чего придет СМС с наименованием подарка. Организаторы напоминают, волонтеры будут работать вблизи избирательных участков.