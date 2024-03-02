Весной в Сургуте продолжится полномасштабная уборка снега

Снежные массы с улиц Сургута постепенно начнут уходить — по сообщению пресс-службы городской администрации, полигоны готовы их принимать на утилизацию.

Напомним, что сегодня на территории Сургута действует несколько таких полигонов, в том числе на Аэрофлотской улице, в районах Заячьего острова, Восточной объездной дороги и на пересечении улиц Рационализаторов и Инженерной. Всего они могут принять более четырех миллионов кубометров снега. К этому числу прибавим объекты, которые принадлежат подрядчикам, убирающим городские улицы.

«Две подрядные организации, которые содержат более 70 процентов территории городской улично-дорожной сети, имеют собственные полигоны: это «ДорРемТех», мощность которого 500 тысяч кубометров снега, и «Дорстройиндустрия» возможностью вмещения около одного миллиона кубометров», — подсчитывает заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Совокупной мощности всех полигонов должно хватить: на сегодняшний день с улиц Сургута вывезли порядка 1,9 миллиона кубометров снега.