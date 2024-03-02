Юные сургутяне показали свои таланты в детском фестивале

Очередной, уже 24-й фестиваль детского творчества «Солнце для всех» прошел накануне в Сургуте — в нем приняли участие порядка 1200 юных горожан из 62 образовательных учреждений.

Программа фестиваля насыщенная: она включила в себя более 900 номеров и творческих работ, отмечают в мэрии. Они боролись за призовые места в восьми номинациях: «Художественное слово», «Театральное творчество», «Вокально-хоровое творчество», «Инструментальное творчество», «Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное творчество», «Сотворчество: я и моя семья».

«Возраст участников – от 7 до 18 лет, — комментирует заместитель директора департамента образования администрации Сургута Ольга Иванова. — Фестиваль ждут дети со всего города на протяжении года. Его особенность в том, что здесь нет победителя. В фестивале 8 направлений и самое многочисленное – изобразительное искусство, количество участников которого превысило 500 человек. Важно отметить, что мы не ограничиваемся отдельным событием, оно лишь подводит итоги проведенной работы ребят и дает возможность полету фантазии».

Наряду с концертной программой, в рамках фестиваля также проходили мастер-классы по разным направлениям с участием волонтеров-наставников — сотня школьников была специально обучена работе с детьми с особыми потребностями по специальной образовательной программе. Кстати, почти половина из них сегодня являются помощниками «особенных» детей в освоении ими различных видов творческой деятельности — таких, как театральное мастерство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, лепка из глины, хореография.