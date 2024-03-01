В Сургуте врачи оперативно приехали к жителю, который задыхался при телефонном разговоре

Накануне в Сургутскую скорую помощь поступил вызов от местного жителя, который тяжело и нервно дышал. Фельдшер приема вызова сразу понял по телефону, что мужчина задыхается. На вызов прибыли врач Рамид Мустафаев и фельдшер Фазель Кульчукаев.

«По прибытию на вызов, мужчина жаловался на одышку, удушье, сухой кашель и сердцебиение. Во время осмотра выяснились высокие показатели артериального давления — 260 мм рт.ст, что является критически высоким и указывает на тяжелый гипертонический криз. После дальнейшего осмотра выяснилось, что тяжелое состояние было осложнено отеком легких», — сообщает Сургутская станция скорой медицинской помощи.

«Трудно дышать» — основная жалоба пациента при отеке легких. Может появиться боль в груди, дыхание становится частым и поверхностным, появляется мокрота розового цвета, а кожа приобретает синюшный оттенок. Если не оказать вовремя медицинскую помощь, может наступить летальный исход.

Пациенту понизили давление и подключили кислородную терапию. Состояние пациента пришло в норму, но требовалась немедленная госпитализация для дальнейших обследований. Сейчас состояние пациента неизвестно.