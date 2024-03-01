Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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Фото: Сургутская филармония

2 марта

Выставка каллиграфии и леттеринга «Стихия букв»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В программе вечера сургутян ждет: коллективная экскурсия, авторский мастер-класс Елены Алексеевой, детский мастер-класс по рисованию и стилизации букв, а также интерактивная постановка «Марионетки» от молодежного театрального объединения «Оксюморон» и инструментально-музыкальные выступления молодых сургутских талантов.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Спящая красавица»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают посмотреть видеотрансляцию волшебной сказки Шарля Перро. Это история со счастливым концом о красивой принцессе, которую заколдовала злая фея. И только поцелуй Прекрасного принца смог спасти от зачарованного сна не только принцессу, но и все королевство.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 3+

Спектакль «Унесенные Голливудом»

Место проведения: большой зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 19:00.

Жителей Сургута приглашают посмотреть комедийный спектакль о продюсере, сценаристе о режиссере, которые должны написать сценарий к фильму по книге Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Но вот только никто из них эту книгу не читал, а сценарий должен быть написан за пять дней.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Выставка-коллаборация «РЕФЛЕКСИЯ: мне трудно выразить свои чувства»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Выставка-коллаборация Карины Мухутдиновой и Галины Профир «РЕФЛЕКСИЯ: мне трудно выразить свои чувства» — это экспериментальные работы в технике коллажа.

Сургутян ждет: экскурсия и обсуждение работ с авторами, коллективный перформанс со зрителями от Карины Мухутдиновой по созданию творческого коллажа, перформанс от Галины Профир, а также музыкальные выступления очаровательных Розы Карим и Матрёны.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 350 рублей, в день мероприятия - 500 рублей. 16+

Обсуждение сказа П.П. Бажова «Ермаковы лебеди»

Место проведения: Городская библиотека, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

На заседании клуба «Проспект читающей молодежи» состоится обсуждение одного из самых известных сказов Павла Бажова «Ермаковы лебеди». Встреча пройдет в рамках фестиваля «Диалоги о российской истории. Освоение Северо-Западной Сибири». Кроме того, в течение дня каждый сургутянин сможет проявить свою эрудицию в литературной игре «Книжные секреты».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

3 марта

Премьера концертной программы «Сквозь шум времени»

Место проведения: фойе второго этажа Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 17:00.

Жителей Сургута приглашают послушать коллектив струнного квартета Perfecto. В программу вошли лучшие произведения, которые были исполнены в разных проектах последнего сезона - премьеры сочинений современных композиторов Москвы и Сургута, доверенные авторами квартету Perfecto.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Чтения сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» и мастер-класс «Жар-птица»

Место проведения: зал детской литературы Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Время: 12:00.

Юных читателей и их родителей приглашают на встречу «Дежурного по чтению». В гостях — Алёна Гаврилова, директор театра-студии «Black Fox». Она перенесёт слушателей в волшебный мир Петра Ершова и его удивительного «Конька-Горбунка». Участники узнают об истории создания уникальной поэтической сказки, услышат интересные факты из биографии самого Петра Ершова. После чтения сказки — мастер-класс по рисованию, на котором жители Сургута изобразят акварелью Жар-птицу.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 12+

«Посвящение в сибиряки»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Жителей Сургута ждет этнографическая площадка с играми коренных народов севера.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-3. Вход свободный. 6+


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Сегодня в 14:09, просмотров: 146, комментариев: 0
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