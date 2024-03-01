В квартире у сургутянина нашли полкило наркотиков и боеприпасы

В Сургуте 54-летний мужчина пришел в пункт выдачи товаров известного маркетплейса по улице Югорский тракт с предметом, похожим на гранату. Позже у него дома обнаружили целый склад наркотиков и боеприпасов. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен владелец опасного имущества. Им оказался неработающий 54-летний житель города. При осмотре квартиры подозреваемого изъяты: сотовый телефон, банка с порохом массой 118 граммов, два предмета, похожих на гранаты. Также в квартире обнаружены банка с веществом растительного происхождения массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков с аналогичным веществом, массой более 540 граммов», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Экспертное исследование показало, что он хранил у себя марихуану и пиротехнические изделия для страйкбола.