Сургутянам предложили поделиться фотографиями питомцев в День кошек

Жителям Сургута предложили поделиться фотографиями пушистых любимцев в День кошек. Снимки собирает телеграм-канал администрации города.

«Знаете ли вы, что 1 марта отмечают День кошек? А у вас есть кот или кошка? Делитесь в комментариях фотографиями мурлыкающих любимцев», - призвали представители мэрии.

Некоторые жители города уже опубликовали в комментариях телеграм-канала фотографии своих питомцев.

1 марта День кошек отмечают только в России. Этот праздник организовал Московский музей кошек и редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году. Кошки считаются одним из символов страны, а март - «кошачьим» месяцем. Международный день кошек отмечается 8 августа.