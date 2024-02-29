Глава Сургутского района ответил на вопросы жителей Белого Яра

Накануне, 28 февраля, глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел встречу с жителями Белого Яра в рамках рабочей поездки. Вместе с главой поселения, заместителями и руководителями структурных подразделений он ответил на самые волнующие вопросы населения.

«Общий объем средств − 109 млн рублей, 4,5 километра дорог Белого Яра будет капитально отремонтировано. По жилью: в прошлом году было выкуплено 130 квартир для переселения с аварийного жилого фонда и 108 − для переселения по фенольной программе. Фактически половина всего жилья, которое было построено, было выкуплено и направлено на вышеуказанные цели. В этом году, думаю, объем будет не меньше», − начал встречу Андрей Трубецкой, поговорив немного о результатах прошлого года.

Подчеркнем, что на начало 2024 года на расселение из фенольного и аварийного жилфондов запланировали 1,1 млрд рублей. Свои жилищные условия смогут улучшить минимум 184 семьи или более 700 жителей района.

Далее подключились жители Белого Яра. В первую очередь их интересовал вопрос о несвоевременной уборке снега в поселении. «Я проехал по поселку и по сравнению с прошлыми годами стало гораздо чище. Давайте разберемся по конкретному адресу», − подчеркнул глава района.

Неравнодушные жители привели в пример участок по улице Лесная, 26, где особенно часто наблюдаются сугробы снега. По их словам, там не убирают с января. «Вы правильно сказали, один раз там убрали снег. На сегодняшний день улицу Лесная убирали, но подрядчик не доработал. Завтра туда зайдет техника и проведет уборку», − ответил глава поселения Валерий Лупырь.

Андрей Трубецкой подтвердил, что проблема действительно есть. Он предложил посмотреть опыт других поселений для улучшения качества уборки. В частности, убирать снег своими силами, а не подрядными организациями. «Это, конечно, более затратный способ, но, во-первых, это оперативно, и, во-вторых, контролируемо», − подчеркнул глава. Между тем такую практику реализовали в Барсово.

«Мы готовы четыре единиц реализовать, сделаем заявку на следующий год», − заявил Валерий Лупырь.

Еще один важный вопрос от жителей Белого Яра касался спорта. Оказалось, что они с нетерпением ждут появления комплекса с бассейном. «Мы планируем развивать и дальше объекты спорта, в том числе цифрового − ожидаем в конце года открытие. К тому же, в 2024 году идет проектирование универсального комплекса на две тысячи квадратных метров, 72 человека в час. Деньги на эти цели заложены. Время строительства в плане − 2025-2028 год. Рассматривается участок на Симонова, 1А», − сообщили на встрече. Однако в поселении пока что строительство бассейна не планируется.

Местные жители также затронули будущие проблемные моменты: плохое дорожное покрытие, в частности, возле школы №1. «Установили ливневую канализацию. Будем смотреть весной ее эффективность», − ответил Валерий Лупырь.

Интересовало жителей Белого Яра и строительство нового жилья. По словам главы Сургутского района ввод жилья ожидается в микрорайоне Гидронамыв − два дома.

Кроме того, на встрече решались частные вопросы жителей Белого Яра. К ним назначили специалистов структурных подразделений для уточнения информации и решения проблем.