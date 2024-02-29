Врач Сургутской травмбольницы стал четырехкратным чемпионом Югры по грэпплингу

Врач Сургутской травмбольницы Виктор Денисов стал четырехкратным чемпионом Югры по грэпплингу. Виктор совмещает профессию детского травматолога-ортопеда с профессиональной спортивной карьерой, сообщает департамент физической культуры и спорта округа.

«Недавно он в четвертый раз подтвердил титул чемпиона округа, став первым в весовой категории по правилам Gi (в кимоно) и No Gi (без кимоно). А еще Виктор Денисов является трехкратным чемпионом всероссийского турнира лиги ACB, многократным обладателе Гран-при на различных российских состязаниях, победителем турнира Ural open, обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу», — добавили в сообщении.

Грэпплингом Виктор стал увлекаться еще в студенческие годы. Уже шесть лет он подстраивает отпуск под график турниров и чемпионатов.