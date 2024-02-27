Вор-рецидивист сбежал через окно автозака в Сургуте

В Сургуте 32-летний мужчина сбежал от конвоиров через окно автозака, но попался уже на следующий день. Случай произошел в субботу, 24 февраля. Подозреваемого оставили одного в служебной машине возле здания суда, чем и воспользовался предприимчивый сургутянин. Об этом рассказали siapress.ru в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

«В суд был доставлен местный житель за административные правонарушения предусмотренных ч.1 ст.6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и ч.1 ст.20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ, на время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле, вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль», − говорится в сообщении.

Ранее задержанного неоднократно судили за грабежи, кражи, угон и другие преступления, уточняет телеграм-канал SHOT.

По факту произошедшего начальником УМВД России по Югре в отношении сотрудников полиции назначили проведение служебной проверки.