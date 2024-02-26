Председатель Думы Максим Слепов указал на пользу центра пляжных видов спорта в Сургуте

В Сургуте появился уникальный для Югры центр пляжных видов спорта. Открытие нового места состоялось вчера, 25 февраля, в ТРЦ «Сургут Сити Молл». Местным жителям представили песчаные корты, площадки с покрытием и арендой инвентаря и кинотеатр с песчаным зрительным залом. На торжественном открытии центра побывал и председатель Думы Сургута Максим Слепов.

«Представленные здесь пляжный волейбол, футбол и теннис — это те виды спорта, которыми хочется заниматься круглый год. Они укрепляют связочный аппарат. В медицине даже есть такое реабилитационное мероприятие − хождение по песку. Оно укрепляет голеностопы и оказывает хорошее воздействие на иммунитет», − подчеркнул народный избранник. − К тому же, это дополнительная возможность развития новых видов спорта и успешных спортсменов. Мне, как президенту федерации волейбола Сургута, вдвойне приятно, что к нашим инициативам по расширению площадок для занятий волейболом в городе подключается бизнес-сообщество».

Подчеркнем, что для устройства игрового поля использовалось 610 тонн кварцевого песка. Именно на нем занимаются профессиональные спортсмены на Олимпийских играх. Всего новый центр включает в себя пять песчаных кортов и один корт для падел-тенниса.

Между тем в Сургуте планируется создать еще одно необычное место для отдыха − оздоровительный комплекс с термальными источниками. Инициативные сургутские предприниматели хотят использовать нашу местную воду, а не привозить ее и лечебную грязь издалека.