Житель Сургута перевел лжеброкеру 3.5 млн рублей

Очередной житель Сургута пострадал от действий мошенников. Он перевел на их счета 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

В середине января 53-летнему мужчину в одном из мессенджеров позвонил неизвестный. Представившись брокером инвестиционной платформы, он убедил сургутянина в том, что тот может легко заработать с помощью инвестиционной компании. Мужчина зарегистрировался в приложении и на протяжении месяца вносил туда деньги.

«Не получив обещанную сверхприбыль, сургутянин обратился с заявлением в полицию. Общий ущерб от преступных посягательств составил около трех с половиной миллионов рублей, две трети из которых заемные денежные средства», - рассказали в пресс-службе.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.