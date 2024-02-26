Свыше 15 тысяч сургутских школьников летом отдохнут в лагерях

В Сургуте предстоящим летом в лагерях отдохнут свыше 15 тысяч школьников. Для них будут работать как загородные, так и лагеря с дневным пребыванием, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Лагеря с дневным пребыванием будут организованы на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 5 лагерей – на базе НКО и 3 лагеря – государственные образовательные учреждения», - сказано в сообщении.

Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родителям или законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию. Прием заявлений на весенние каникулы ведется с 15 февраля. С 1 апреля начнется прием заявлений на летнюю оздоровительную кампанию, а с 1 марта - в лагеря за пределами города.

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, проживающий в Сургуте, в течение года может претендовать на получение не более 3 таких путевок, пояснили в мэрии. Одна путевка предоставляется в лагеря за пределами Югры и две путевки - в организации, расположенные на территории округа.

Подать заявление на получение путевки можно следующими способами:

в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг;

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Всего в 2024 году планируется приобрести более 2,5 тысяч путевок, из них более 2 тысяч путевок – на летние каникулы.