Поставить оценку зимней уборке дворов Сургута можно на Госуслугах

Зима закончится аттестацией: сургутян приглашают оценить уборку снега во дворах и на придомовых территориях, сообщает пресс-служба администрации города.

Оценку удовлетворенности содержанием территорий общего пользования вблизи многоквартирных домов и коммерческих объектов в зимний период года ждут на портале Госуслуг — поставить ее можно до 11 марта.

Заметим, что читатели siapress.ru уже оценили работу коммунальщиков и дорожников: судя по опросу на сайте, большинство горожан уверены, что те сработали плохо.