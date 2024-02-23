О трех новых маршрутах рассказали в Думе Сургута

Депутаты Думы положительно оценили увеличение количества маршрутов, в том числе в отдаленные поселки и новые микрорайоны. Так, с 14 марта в городе запустят три новых маршрута общественного транспорта − № 28, 28А и 29. Два из них будут обеспечивать транспортное обслуживание микрорайона «Пойма – 5». Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города рассказала директор департамента городского хозяйства Мария Ванькова.

«Действительно, ситуация улучшилась, отзывы от избирателей стали более положительными. Безусловно, есть еще моменты, над которыми нужно поработать, но в целом ситуация улучшилась. Автобусов стало больше, класс автобусов непосредственно в удаленных поселках – Дорожный, Таежный, Лунный – добавился, они стали комфортабельнее и вместительнее. Спасибо большое за работу», − высказался депутат Дмитрий Нечепуренко.

Однако у народных избранников до сих пор остаются вопросы по своим избирательным участкам. Богдан Гужва подчеркнул, что горожан интересуют планы о запуске маршрутов по улице Шидловского после ремонтной кампании.

«Там раньше не было возможности запустить маршрут общественного транспорта ввиду ее ненормативного состояния. Соответственно, большая часть улицы Привокзальной и улица Шидловского была не охвачена маршрутами. Вместе с тем там расположены общегородские объекты социальной направленности. В частности, детская школа искусств № 2, детская хореографическая школа и кванториум», − обратил внимание депутат.

Оказалось, что в рамках ремонтной кампании планируют устройство остановочных комплексов с заездными карманами: два по улице Шидловского и еще два − по улице Толстого.

На заседании не обошли стороной вопрос об установке теплых остановок. В Сургуте дооборудуют 52 остановки общественного транспорта с возможностью обогрева. До конца года − добавят еще 35. В итоге следующей зимой в городе будет 87 теплых остановок.