Афиша мероприятий на выходные в Сургуте и Сургутском районе

СУРГУТ

23 февраля

Празднование Дня защитника Отечества

Место проведения: ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на праздничную программу ко дню защитника Отечества. Программа включает в себя — концерт творческих коллективов города, экстремальный номер Амазонки Деметры, а также силовое шоу «Богатырей земли югорской», где мужчины будут поднимать «Москвич» сопряженной массой 1500 кг и мощностью 150 лошадиных сил.

Вход свободный. 0+

Рок-опера «Юнона и Авось»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18. Время: 15:00 и 19:00.

Сургутян могут посмотреть на известнейшее драматическое произведение в авторской версии народного артиста Российской Федерации, композитора Алексея Рыбникова. В рок-опере соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2500 рублей. 16+

Психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на юбилейный выпуск психологически-юмористического шоу «Не осуждаю». Уже больше года два комика и психотерапевт обсуждают со зрителями сложные темы простым языком и с юмором. В этот раз ведущие весь вечер будут отвечать на вопросы из зала.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 550 рублей, в день мероприятия - 650 рублей. На мероприятии звучит ненормативная лексика. 18+

Мастер-класс «Медаль «За Отвагу»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2. Дом ремёсел. Время: 12:00, 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на мастер-класс по изготовлению открытки из текстиля и бумаги в смешанной технике.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: за час занятия 250 рублей. 6+

24 февраля

Дискотека для 5-7 классов «Мальчишки, равняйсь!»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 15:00.

Юных героев приглашают на лучшее место для танцев, музыки и игр. В программу включены конкурсы, игры и флешмобы, любимые тренды и крутые новинки, общение, знакомства, головокружительная дискотека под чартовые треки и, конечно же, море поздравлений наших защитников с праздником.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: 350 рублей. 10+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Карлик Нос»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают посмотреть видеотрансляцию волшебной сказки Вильгельма Гауфа провстречу мальчика Якоба со страшной старухой-колдуньей, превратившей его в уродливого Карлика Носа, с гусыней Мими, злым герцогом и другими необычными героями. В сказке присутствует музыка – Л. Бетховен, Л. Шпор, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер, И. Брамс, Г. Малер, И. Стравинский, и академический симфонический оркестр Московской филармонии.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Вход свободный. 6+

Рок-концерт

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян пригашают на большой и громкий рок-концерт с участием двух мощных и драйвовых сургутских групп: МЕСТО и СЭМ и КО. Вас ждут чарующие энергичные ритмы рокенролла, известные и авторские музыкальные композиции, мужской и женский вокал, ну и приятная атмосфера, конечно.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей, в день мероприятия - 400 рублей. 18+

25 февраля

Спектакль «Признание»

Место проведения: Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 19:00.

Зрителей ждет театральная постановка по пьесе Максима Фролова. В основе сюжета – жизнь молодого поручика царской армии. На сцене также прозвучат известные русские романсы под аккомпанемент акустической гитары.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 2000 рублей. 12+

Открытие центра пляжных видов спорта «Малибу»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 12:00.

Организаторы подготовили для гостей детскую развлекательную программу, тематическую фотозону, конкурсы и розыгрыш подарков, безалкогольный бар и просмотр кинофильма на песке. На мероприятии выступит кавер-группа «Чили».

Телефон для справок: +7 (922) 420-35-88. Вход свободный. 3+

Музейный праздник «Падал прошлогодний снег»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова», ул. Терешковой, 49. Время: 12:00.

Сургутян приглашают провести праздник «День снега». Гостей ждут веселые игры и конкурсы на свежем воздухе. Дети и их родители смогут посоревноваться в метании снежков, порисовать красками на снегу, изготовить снежинку и многое другое.

Телефон для справок: +7 (922) 420-35-88. Цена билета: 150 рублей. 3+

СУРГУТСКИЙ РАЙОН

23 февраля

Концертно-поздравительная программа

Место проведения: Барсовский МКДЦ, г.п. Барсово, ул. Центральная, 5. Время: 14:00.

Свои номера зрителям представят участники местных творческих коллективов. На сцене выступят порядка 250 человек.

Вход свободный. 0+

Районный театрализованный концерт

Место проведения: пгт. Белый Яр, ул. Лесная, 9/2. Время: 14:00.

Публику ждут выступления коллективов Районного центра культуры.

Вход свободный. 0+

24 февраля

«А ну-ка, мальчики»

Место проведения: Угутская библиотека им. Е.А. Эсауловой, с.п. Угут, ул. Молодежная, 18. Время: 15:00.

Гостям подготовили конкурсно-игровую программу для детей.

Вход свободный. 0+