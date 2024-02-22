Сургутянам объяснили, почему ухудшилось качество воды в двух районах города

Ухудшение качества воды в жилых домах по улицам Флегонта Показаньева и Игоря Киртбая в Сургуте произошло из-за продолжения ввода в эксплуатацию нового водовода из города в поселок Финский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В настоящий момент Горводоканал проводит работы по нормализации водоснабжения. Проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества. Коммунальные службы планируют в течение недели нормализовать качество воды. По заявкам управляющих компаний организован подвоз чистой воды для местных жителей», − говорится в сообщении.

По всем домам, где зафиксировано ухудшение качества воды, СГМУП «ГВК» произведет автоматический перерасчет.

Сообщить об ухудшении качества холодной воды в Горводоканал можно двумя способами: через кнопку «Сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала или по телефону (55-04-41 и 45-65-44 круглосуточно).