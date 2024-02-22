Депутаты Сургута вновь обратили внимание на необходимость площадки для дрифтеров

Депутаты Сургута продолжают заниматься вопросом по созданию специальной площадки для дрифтеров. Народные избранники просили администрацию города рассмотреть возможность выделения земельного участка для занятий автоспортом еще в конце прошлого года. В этот раз на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку они выслушали отчет о выполнении поручения.

Оказалось, что предлагаемая территория для дрифтеров расположена в районе острова Заячий с учетом ограничений, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочная емкость − шесть гектар. Однако есть важный момент в реализации проекта: организацию участка можно будет рассматривать только после утверждения генплана города.

Напоминаем, что депутаты Сургута предложили построить автодром, чтобы искоренить проблему с любителями дрифта на общегородских дорогах. Они выступили с инициативой из-за множества жалоб от жителей домов около ТЦ «Лента» на 30 лет Победы, а также собственников квартир в ЖК «Любимый» и «Березка» на Университетской.

«Невозможность устраивать несанкционированные гонки в одном месте приведет к концентрации любителей этой ночной езды в другом месте. Если вы помните, депутаты высказались за решение вопроса с учетом интересов данной группы автолюбителей, создание условий, что позволит исключить использование городских дорог для таких гонок», – ранее подчеркнул отметил депутат Думы Михаил Бехтин.