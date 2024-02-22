Жители Сургута выберут территории для участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Администрация Сургута ведет активную подготовку ко Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента.

В этом году оно пройдет с 15 марта по 30 апреля. А пока жители Сургута могут принять участие в региональном рейтинговом голосовании на портале «Открытый регион – Югра» и выбрать, какие территории будут участвовать во Всероссийском голосовании. Опрос продлится до 4 марта 2024 года.

Для этого им нужно перейти по ссылке и проголосовать за понравившиеся дизайн-макеты по благоустройству одной из трех территорий:

1.Парковая зона в микрорайоне 20А.

2.Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75.

3.Экопарк «За Саймой».

В каждом из этих парков ежегодно выполняются работы по благоустройству в рамках федерального проекта.

В парковой зоне в 20А микрорайоне уже появились спортивная площадка, площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью. В 2024 году запланировано обустроить сцену и еще одну спортивную площадку. В 2025 году, если объект будет поддержан жителями, будет выполнен последний этап благоустройства.

Поэтапно благоустраивают и парк в 8 микрорайоне. В 2022 году установили новую спортивную площадку для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, в 2024 году обустроят дорожно-тропиночные сети. Следующими этапами планируется реализовать устройство детских площадок, площадок для отдыха, для проведения массовых мероприятий, памп-трека, установку малых архитектурных форм.

Экопарк за «Саймой», который находится в самом центре города, преображается с 2020 года. Там появились две спортивные площадки и детская площадка, городская набережная, дорожно-тропиночная сеть.

Участие сургутян в голосовании на окружном портале поможет определить, какие еще объекты появятся в этих парках в 2025 году за счет федерального проекта.

«В Сургуте ежегодно проводятся работы по благоустройству общественных территорий. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году благоустроено 4 общественных пространства. В 2024 году в рамках проекта преобразятся 3 общественные территории: сквер на пересечении бульвара Свободы и Ленина, парковая зона в 20А микрорайоне и парк в микрорайоне № 8. Все контракты на благоустройство будут заключены до конца марта», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации Сургута Алексей Фокеев.

Добавим, что региональное голосование проводится на платформе сервиса «Комфортная Югра». Принять участие в исследовании могут только пользователи портала, которые при регистрации в поле «населенный пункт» указали город Сургут. Это сделано для того, чтобы учесть мнение реальных жителей города.